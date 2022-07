Canè, doppietta promozione

Il calcio Napoli verso il secolo di vita che compirà il 1 agosto 2026. L'intensa storia per immagini che ha il suo culmine con l'epopea di Diego Armando Maradona è andata in onda qualche anno fa, come produzione esclusiva della Tgr , curata da Carlo Verna col montaggio di Lello Pierro, mentre c'era Maurizio Sarri in panchina e gli azzurri erano tornati a far paura alle grandi. Ecco perché a quel racconto, nel segno della smorfia partenopea e con riferimento agli anni dalla fondazione fu dato il titolo: “ E il Napoli fa 90”.