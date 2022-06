Cavalleggeri d'Aosta, una fiaccolata per Christian

A due giorni dal tragico incidente costato la vita al bambino di tre anni, il quartiere si è mobilitato per far sentire la vicinanza alla famiglia e per chiedere maggiori controlli. L'avvocato Michele Bisceglia, promotore del comitato per la sicurezza: “Qui i ragazzi sfrecciano in moto dopo essere usciti dai locali, le istituzioni intervengano”