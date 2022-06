Cercola, nel video il furto del furgone

Ha rubato il furgone e ha poi iniziato la sua folle corsa tra Cercola e Volla investendo 3 persone, di cui una è morta. Alla guida del mezzo un 29enne fermato e ora nel carcere di Poggioreale in attesa degli esiti del narcotest.

Nel servizio in onda nell'edizione del Tgr Campania del 18 giugno alle ore 14, le terribili immagini dell'investimento di una donna e un altro video che documenta il momento in cui il giovane si è impossessato del mezzo all'esterno di una pizzeria di Volla, in provincia di Napoli.