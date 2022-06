Comuni sciolti per mafia, Gratteri: "Più poteri ai commissari"

“Bisogna dare più poteri ai commissari prefettizi” così ha risposto Nicola Gratteri, Procuratore Capo di Catanzaro, ad una domanda sullo scioglimento per infiltrazioni camorristiche di tre grossi centri del napoletano: Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e San Giuseppe Vesuviano. Il magistrato è stato a premiato a Pontecagnano, nel salernitano, dall'Associazione “Sud 20/40”. Gratteri non ha escluso l'ipotesi di presentare domanda per assumere la guida della procura di Napoli. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Giuseppe De Caro