Concerto per la pace, prosegue la raccolta fondi

Prosegue la raccolta fondi a sostegno della popolazione ucraina collegata al Concerto di beneficenza dell'Università Vanvitelli. L’Ateneo è entrato ormai da qualche mese a far parte della Rete delle Università per la Pace (RUniPace) promossa dalla CRUI e, volendo manifestare concretamente la propria vicinanza all’Ucraina, vista la drammatica situazione che sta vivendo, ha accolto nei mesi scorsi studenti rifugiati, prefiggendosi di attuare altre iniziative benefiche come concreto segnale di aiuto, vicinanza e solidarietà alla popolazione.

In quest'ottica si è svolto il 9 giugno scorso nel Cortile del Complesso di Santa Patrizia un concerto benefico, con esibizione del Coro di Ateneo, i cui proventi saranno devoluti a sostegno della popolazione ucraina.

Ecco le coordinate per partecipare con un contributo volontario

conto corrente della Filiale Tesoreria di Napoli Via Verdi

IBAN - IT 05 I 02008 03443 000106430246

con la seguente intestazione: UNICAMPANIA – FONDO DI SOLIDARIETA’ UCRAINA 2022

che sarà devoluto alla Caritas diocesana di Caserta.