Covid: indice sfonda muro 31%

In Campania i contagi sfondano la quota del 30 per cento, complice anche la minor quantità di test esaminati, come sempre accade il fine settimana. I positivi del giorno sono 2.647 su 8352 tamponi analizzati. Il tasso di positività è del 31,69% rispetto al 28,3 di ieri. I ricoverati in terapia intensiva passano dai 23 di ieri ai 24 di oggi. I ricoverati in degenza ordinaria sono 390, in aumento rispetto ai 361 di ieri. Quattro le ulteriori nuove vittime: due nelle ultime 48 ore, due in precedenza ma registrate oggi.