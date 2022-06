Didattica e lingue, Campania leader

Finita la scuola tempo di bilanci per la didattica. Nella nostra regione 17 istituti hanno partecipato al progetto "Comprendiamoci" che ha l'obiettivo di promuovere l'innovazione pedagogica plurilingue attraverso l'apprendimento in presenza ma anche on line. In un incontro promosso da uno degli istituti coinvolti dal progetto, il Nicola Romeo di Casavatore, si è fatto un bilancio di questa esperienza che ha coinvolto tanti insegnanti di lingue. Presenti anche i vertici dell'ufficio scolastico regionale, e i responsabili del ministero. Ai nostri microfoni Gisella Langé, ispettrice materie linguistiche del Ministero dell'Istruzione.