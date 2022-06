Estorsioni nel Napoletano, altri tre arresti

Estorsioni a tappeto lungo il litorale a nord di Napoli e un progetto di spedizioni punitive contro i carabinieri.

In cella due componenti della cupola del clan Mallardo di Giugliano, Angelo Pirozzi, 46 anni, e Biagio Vallefuoco, 54 anni, e un loro complice, il 53enne Antonio Russo. Gli arresti - in esecuzione di ordinanze cautelari firmate dal gip di Napoli, su richiesta della Dda - seguono il blitz dell'8 giugno scorso, quando finirono in manette nove componenti dello stesso clan, che fa parte della potente Alleanza di Secondigliano.

Quindici gli episodi contestati ai tre: estorsioni - tra le località di Varcaturo e Lago Patria - ai danni di imprenditori edili, concessionari di auto e ristoratori; inoltre, il gruppo obbligava i commercianti della zona a conferire gli oli esausti solo a determinate ditte ed era impegnato anche nel recupero dei crediti. Le intercettazioni ambientali documentano un'ampia disponibilità di armi e in alcune conversazioni - alle quali partecipa anche uno degli ultimi tre arrestati - si parla anche di pestaggi ai danni di carabinieri che indagavano sul clan Mallardo.