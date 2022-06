Fan in fila sotto la pioggia

In fila sotto la pioggia. Cresce l'attesa in Piazza del Plebiscito per il concerto evento di Gigi D'Alessio in programma per questa sera. Uno spettacolo per celebrare i 30 anni di carriera dell'artista napoletano, in un luogo simbolico per la sua storia e per la sua crescita artistica. Grande l'entusiasmo dei fan: esauriti in poco tempo i biglietti per la questa sera. Si replicherà domani con una seconda data. Compagni di viaggio nello show di D'Alessio amici e colleghi come Amadeus, Fiorello, Alessandra Amoroso, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia e tanti altri che canteranno i suoi più grandi successi accompagnati dall'orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino. Un concerto per ripercorrere le fasi del cammino professionale di Gigi D'Alessio, dall'Italia all'America. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e radio 2 in prima serata. Con il supporto di RAI per il Sociale, durante la diretta del concerto evento sarà promossa una raccolta fondi straordinaria lanciata dalla Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli, per accogliere e curare i bambini affetti da patologie gravi provenienti dall'Ucraina.