Festa della Musica: a Napoli il concerto della ripartenza

Per la sua 28esima edizione, la Festa della Musica torna lì dove è nata: a Napoli. L'ambasciatrice dell'evento, Malika Ayane in concerto a Castel Sant'Elmo evento principale degli oltre 800 sparsi in tutta Italia che hanno coinvolto 35mila musicisti. Un'occasione per parlare di ambiente e lavoro per gli operatori della musica, colpiti più di altri dallo stop causato dalla pandemia.