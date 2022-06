"Fisco e scuola": le richieste degli studenti per le città

Caro sindaco... Ovvero quale impegno chiedono bambini e ragazzi per la propria città. Questo il tema dell'edizione 2022 di Fisco e scuola, progetto nato nel 2004 dalla collaborazione tra Agenzia delle entrate e Ministero dell'Istruzione. Un programma che punta a rendere consapevoli anche i più piccoli delle regole di una società evoluta in cui i beni e i servizi comuni vengono sostenuto dai cittadini, ognuno secondo le proprie possibilità.

In Campania la direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate ha premiato progetti di bambini e ragazzi per la valorizzazione di un bene della propria città. Per le scuole primarie premiati l'Istituto comprensivo Villaggio Coppola di Castelvolturno e il Santa Teresa del Bambin Gesù di Salerno che hanno rispettivamente presentato progetti per il recupero del cortile della scuola e del parco del seminario. E ancora: la Maiuri di Pompei con un piano per rilanciare il parco fonte salutare, e Il Siani di Casalnuovo con un programma di recupero di un bene confiscato. Infine riconoscimenti anche al progetto Bike sharing del Fermi di Aversa e al Levi Montalcini di Salerno con il campo di basket da far riacquisire alla comunità. Introiti fiscali per alimentare sogni, Sogni di giovani cittadini.