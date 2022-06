Furgone impazzito investe tre persone, fermato il conducente

Ore 11:31. Siamo a Cercola. In viale del Progresso. Un video mostra una donna che cammina tranquillamente. All'improvviso un Fiat Doblò bianco compare nel filmato diventato virale, sfreccia ad alta velocità e, quando arriva all'altezza della signora di quarantasette anni, devia volontariamente la marcia e la travolge. Sulla stessa strada il furgone investe anche un uomo di settantuno anni, mentre, a Volla, in via Verdi la stessa sorte tocca ad una quarantenne. I tre feriti sono ricoverati all'ospedale del Mare di Napoli. L'anziano è in pericolo di vita, mentre, le condizioni delle due donne non sono gravi. Il Doblò è stato ritrovato dai carabinieri di Torre Del Greco nel rione De Gasperi di Ponticelli. Abbandonato.

Fermato il conducente del mezzo. E' un uomo di 29 anni, napoletano. A darne notizia il sindaco di Volla su Facebook.