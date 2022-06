Gigi D'Alessio, il concerto per i 30 anni di carriera

Biglietti esauriti in piazza e quasi tre milioni e mezzo di spettatori in TV per il concerto di Gigi D'Alessio a Napoli. Un evento per festeggiare i suoi 30 anni di carriera con i successi del suo percorso artistico e non solo. Accompagnato dall'orchestra del maestro Adriano Pennino, il cantautore napoletano ha duettato con molti colleghi, da Eros Ramazzotti a Fiorella Mannoia, e ha fatto da spalla ai siparietti con gli amici Fiorello e Amadeus che hanno strappato risate al pubblico. Toccante l'omaggio a Pino Daniele attraverso una canzone simbolo della bellezza e delle contraddizioni di Napoli.