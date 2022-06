Giochi del Mediterraneo, in gara 26 atleti campani

In Algeria dal 25 giugno al 6 luglio

"Lo sport è un veicolo di pace: ce n'è tanto bisogno". Davide Tizzano, presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo, lancia un messaggio profondo dal Circolo Canottieri Aniene, dove è stato presentato "Mediterranean Power-Mare Nostrum", manifestazione che comprende un progetto benefico in favore delle donne operate di tumore al seno. Occasione utile per fare il punto sugli atleti campani che, a partire da questo weekend, saranno impegnati ai Giochi del Mediterraneo di Orano, in Algeria