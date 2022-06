Giornata Ail, una regata per la vita

Settima edizione quest'anno della particolare regata che la sezione di Napoli dell'Ail organizza per i pazienti dei centri ematologici della città. Una giornata in barca a vela che è occasione di conoscenza, di socializzazione, ma soprattutto di terapia per chi soffre.



Nel servizio interviste a Carolina Tirozzi, volontaria Ail, Valeria Rotoli, presidente della Sezione Ail di Napoli, Fabio Montefusco, campione del mondo di vela e Roberto Madonna, Associazione UnoUnoCinque.