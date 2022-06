Il cantante Ultimo in un concerto improvvisato a Scampia

Tutto esaurito allo Stadio Diego Armando Maradona per il concerto di Ultimo a Napoli. Due le date nel capoluogo campano del suo tour in giro per l'Italia. Al suo arrivo a Napoli, il cantante romano ha voluto incontrare i fan a Scampia. Con le vele sullo sfondo, Ultimo si è messo alla tastiera e ha intonato con numerosi ragazzi e ragazze “I tuoi particolari”, il brano con cui si è classificato secondo al Festival di Sanremo del 2019. Il tutto è stato documentato in un video che il cantautore ha pubblicato sulla sua pagina Facebook.



“Vengo da un quartiere popolare di Roma e so bene cosa voglia dire sentir parlare solo dei lati negativi della propria zona. Immagino che per i ragazzi di Scampia sia la stessa cosa”, ha scritto sul social network. “Allora oggi ho pensato di venire qui a cantare e spero che questo video possa contribuire a raccontare che noi siamo molto altro. Dalla parte vostra, sempre!”, ha concluso.