Il summit di Napoli, Franceschini: "La cultura per costruire ponti e non scavare trincee"

Il Ministro della Cultura Dario Franceschini ci tiene a rimarcarlo, non è stata casuale la scelta di Napoli come sede per la Conferenza dei Ministri della Cultura dei Paesi del Mediterraneo, ospitata per due giorni nelle sale del Palazzo Reale. " Partire dalla cultura per incontrarci e confrontarci significa costruire ponti invece che alzare muri o scavare trincee, significa produrre speranza e visioni", sottolinea Franceschini. Sulla stessa lunghezza d'onda il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Con questo evento l'Italia conferma il suo impegno per garantire la centralità della cultura come strumento di dialogo nel mondo". Oltre quaranta le delegazioni governative presenti in città, predisposto un imponente servizio d'ordine con 250 agenti a presidiare le strade del centro. Varato anche uno speciale piano traffico. La prima giornata della Conferenza si è conclusa con un concerto al Teatro San Carlo.