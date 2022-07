La via Francigena: sentieri da riscoprire

Sono 450 i chilometri dei sentieri della via Francigena che attraversa la Campania. Un cammino che partiva da Canterbury nel Regno Unito e che dal nono secolo portava i pellegrini fino in Puglia per l'imbarco verso la Terra Santa. Il percorso, battuto da numerosi appassionati in altre regioni italiane, nel territorio campano è tutto da recuperare. Il lavoro e la disponibilità dei volontari e delle guide escursionistiche hanno permesso una mappatura del percorso che ora è a disposizione dell'Agenzia per il turismo della Regione Campania. Con i fondi già stanziati si dovrà provvedere a renderlo praticabile in ogni sua parte.



Con la guida ambientale ed escursionistica Annalisa Galloni abbiamo attraversato la seconda tappa della via Francigena, ammirando i paesaggi e le bellezze del territorio. Nel servizio interviene anche il trekker Pasquale Fascitiello.