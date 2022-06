L'eruzione del Vesuvio fu in estate

Non in estate ma in autunno. precisamente tra il 24 e il 25 ottobre del 79 dopo cristo. Una nuova ricerca scientifica fissa in quella data la spaventosa eruzione del Vesuvio che seppellì di cenere fango e lava le città costiere romane conservandole praticamente intatte fino ai gironi nostre. Lo studio è stato pubblicato su Earth science reviews e condotto dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in collaborazione con Cnr e laboratori stranieri. Altri elementi avevano fatto, nel tempo, spostare la datazione più in avanti come il ritrovamento a Pompei di tuniche pesanti, frutti tipicamente autunnali, e di un iscrizione ben chiara.