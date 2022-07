Dopo il grande successo a Napoli con "7 Deaths of Maria Callas" la Abramović sarà a Londra nel 2023

Marina Abramović, una delle performance artist più importanti nel mondo che a maggio è stata a Napoli al Teatro San Carlo con la prima italiana di “7 Deaths of Maria Callas”, sarà a Londra con la sua prima grande retrospettiva alla Royal Academy of Arts.

Abramović presenterà la sua prima mostra in assoluto nel Regno Unito da settembre a dicembre 2023, una retrospettiva che abbraccia 50 anni di carriera di Marina, comprese le rievocazioni dal vivo delle sue principali opere.

Cortometraggi, fotografie, oggetti, installazioni, ma anche video delle famose performance ideate dall'artista serba con opere iconiche come “7 Deaths of Maria Callas”, (Teatro San Carlo, Napoli, 2022) “The Artist is Present”, (New York, Moma 2010) passando per il “remake” di Rhythm 0 , la cui prima si tenne a Napoli nel 1974.

Curata in stretta collaborazione con l'artista, la mostra londinese offrirà ai visitatori quella sorta di intenso incontro fisico attraverso il quale Marina si è fatta conoscere dal grande pubblico.