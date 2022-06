Muore a tre anni investito da un'auto

Sarebbe stato un momento di distrazione a far perdere il controllo dell'automobile al conducente che ha investito un bambino di tre anni oggi a via Marco Polo a Fuorigrotta.

Il bimbo era sul marciapiede insieme alla madre: l'automobile li ha travolti, sbalzandoli contro il muro di un palazzo a breve distanza.

Troppo forte l'impatto per il bambino: inutile la corsa all'Ospedale San Paolo e il soccorso del personale medico, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La madre ha subito alcune lesioni e ha preferito lasciare l'Ospedale.

Polizia di Stato e Polizia locale stanno ultimando in queste ore la ricostruzione delle dinamiche dell'incidente.

Il guidatore, che si era fermato per prestare soccorso, è in attesa dei risultati dei test tossicologici e delle decisioni dell'autorità giudiziaria.