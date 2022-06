Napoli, Mertens verso l'addio

E' arrivato alla scadenza il contratto che lega Dries Mertens al Napoli. Da domani il belga sarà dunque svincolato. Al momento appare difficile l'ipotesi di un rinnovo, le posizioni di De Laurentiis e del giocatore restano distanti, ma il calcio è imprevedibile e ci ha abituato a clamorosi colpi di scena. Sono in tanti a sperare possa restare in maglia azzurra l'attaccante più prolifico della storia del club. Otto stagioni, 148 gol, una simbiosi totale con i tifosi e la città arrivata fino al punto di dare il nome di Ciro Romeo al figlio nato lo scorso marzo. Ma queste sono ore in cui scadono anche altri contratti. Quelli di Ospina, Ghoulam e Malcuit.

L'altro rebus è il rinnovo di Koulibaly. Il suo contratto scadrà nel 2023 ed è lunga la lista delle squadre che vorrebbero soffiarlo al Napoli in questa sessione di calciomercato. Insomma sono davvero tante le incognite a pochi giorni dal ritiro di Dimaro.

Sul fronte arrivi, dopo quello del talento georgiano Kvaratskhelia, è sempre calda la pista che porta all'attaccante spagnolo dell'Udinese Deulofeu.