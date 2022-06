Napoli Ovest, nasce un comitato di liberazione dalla camorra

Dopo gli episodi violenti degli ultimi mesi in quest'area della città, formalizzata nella chiesa di San Vitale di Fuorigrotta la nascita di un comitato di liberazione dalla camorra a Napoli Ovest. In prima linea il parroco don Fabio De Luca, quello della chiesa del Buon Pastore don Pasquale Di Giglio e il senatore Sandro Ruotolo. Presidente onorario del Comitato il sovrintendente di Polizia Nicola Barbato, ferito nel 2015 durante un'operazione antiracket.



Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha apprezzato l'iniziativa e l'ha definita un punto di riferimento fondamentale per tutta la comunità nella lotta alla criminalità organizzata.



Nel servizio interviene Don Fabio De Luca, parroco della chiesa di San Vitale.