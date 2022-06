Napoli, torna il Pride

Presentato il programma del Napoli Pride. Dopo due anni di stop a causa del Covid nelle strade di Napoli torneranno a sfilare i colori e le rivendicazioni del popolo Lgbtq+. Torna sabato 2 luglio il Napoli Pride che da piazza Municipio, dopo gli interventi dei rappresentati delle istituzioni e delle associazioni, percorrerà alcune strade del centro città per concludersi in via Nazario Sauro dove è prevista una grande festa con musica e artisti tra cui, solo per citarne alcuni, Valeria Marini, Marco Carta, Alexia, Maria Mazza, Rosario Miraggio, Vergo ed Emiliana Cantone. Madrina del Pride è l'attrice Bianca Guaccero.

Nel video la dichiarazione del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi alla presentazione dell'evento.