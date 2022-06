Nodo multiproprietà, la Corte d'Appello Federale boccia ricorso dei De Laurentiis

Ricorso bocciato. Così come il Tribunale Federale, anche la Corte d'Appello Federale non accoglie il ricorso presentato da Aurelio e Luigi De laurentiis contro le norme Figc sulla multiproprietà. Ora i De Laurentiis potranno rivolgersi al Collegio di Garanzia del Coni, e successivamente alla giustizia amministrativa. Se non dovessero essere accolti nemmeno questi ricorsi, saranno costretti a cedere una tra Napoli e Bari entro il 2024. E questi sono giorni caldi sul fronte del calciomercato. Tiene ancora banco il caso legato al rinnovo contrattuale di Mertens. Si rincorrono indiscrezioni, forse le parti si rivedranno nei prossimi giorni per cercare di trovare un accordo. Qualche spiraglio dunque sembra aprirsi, la storia che lega il belga al club e alla città potrebe continuare, ma al momento si tratta solo di rumors.

A Radio Kiss kiss ha intanto parlato il presidente della Salernitana Danilo iervolino che ha di nuovo manifestato il sogno di vedere Cavani in granata. Poi, sul brasiliano Ederson, rivelazione della stagione: "Me lo hanno chiesto in tanti, ma io vorrei tenerelo".