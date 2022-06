Omicidio Scisciano, la svolta in un video

La telecamera della videosorveglianza inquadra una strada di Scisciano, comune in provincia di napoli. Sono le prime ore del 3 giugno scorso. Uno scooter attraversa il campo visivo. Sulla parte posteriore del mezzo, legato, un grosso involucro. All'interno c'è un cadavere. E' il corpo di George Paraschiv, 54enne rumeno: a guidare il mezzo l'uomo che, secondo gli investigatori, lo avrebbe ucciso. E' un connazionale, Florin Sitariu, 48 anni. ora è stato trasferito in carcere. Il gip di Nola ha convalidato il fermo eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Le indagini erano partite lo scorso 4 giugno quando quel corpo era stato ritrovato da un agricoltore avvolto nella plastica in un campo di Scisciano. l'attenzione dei carabinieri si erano concentrate subito sulla cerchia dei conoscenti della vittima. Analizzando le immagini della videosorveglianza la svolta. Sitariu e Paraschiv erano stati inquadrati dalle telecamere insieme in un negozio il 2 giugno poi, si sarebbero recati a casa di Sitariu a bordo di quello scooter. Da quell'abitazione Paraschiv è uscito già cadavere. Legato sullo scooter è stato poi portato in un campo della periferia del comune è lì abbandonato. Chi lo ha gettato lì, ai piedi di un albero deve ora rispondere di omicidio.