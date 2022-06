Padel e solidarietà, i campioni in campo

E' un appuntamento ormai consolidato con la solidarietà: la Fondazione Cannavaro-Ferrara stavolta, oltre alla tradizionale raccolta fondi con la "Charity Summer Night", mette in campo i suoi campioni anche con un torneo di padel: con i fratelli Ciro e Vincenzo Ferrara scendono in campo tanti ex calciatori, da Di Biagio a Corradi, da Amoruso a Panucci, da Cabrini a Di Livio.

L'evento è anche l'occasione per fare un punto sul momento del Napoli, a partire dall'eventualità di perdere un giocatore simbolo come Koulibaly

Le interviste a Ciro Ferrara, Vincenzo Ferrara, Fabio Cannavaro e Nicola Amoruso