Panni stesi, un'ordinanza accende la polemica

È bastata solo la possibilità che in un'ordinanza del Comune di Napoli sul decoro urbano ci fosse un passaggio sui panni stesi per sollevare una discussione su un'abitudine antica che è anche metafora della vita della città. Il sindaco Gaetano Manfredi ha smorzato la polemica escludendo che una limitazione per gli indumenti lasciati ad asciugare possa mai esistere. Intanto, impossibile non richiamare alla mente i film, le foto, le immagini di quei vestiti che ondeggiano nel vento e che ormai disegnano l'orizzonte simbolico di Napoli quasi alla pari del mare e del Vesuvio.