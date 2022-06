Auto: 4000 posti di lavoro in meno con l'elettrico

Il passaggio all’elettrico rischia di lasciare un segno indelebile sul settore automotive in Campania, specie tra le aziende dell'indotto. Si calcolano circa 4000 posti di lavoro in meno in dieci anni. E la preoccupazione sale tra gli operai. Come alla Magneti Marelli di Caivano, che produce sistemi di scarico che presto non saranno più montati sulle auto

Nel servizio le voci di Claudio Silvestri, RSA FIOM-CGIL Magneti Marelli; Giuseppe Scognamiglio, RSA FIM-CISL Magneti Marelli; Biagio Trapani, Segretario Generale FIM-CISL Napoli