Videosorveglianza out ai Quartieri e a Piazza Dante

Ci sono nuove sfide da affrontare, dai nuovi pericoli che arrivano dalla “globalizzazione” della criminalità organizzata ai ripetuti attacchi terroristici e informatici. Ma mentre si guarda al futuro, la Polizia deve fare i conti con mezzi non sempre all’altezza e un organico che oggi conta quasi 20 mila agenti in meno ed entro il 2030 vedrà andare in pensione altre 40 mila unità. Se ne è discusso al 9° Congresso provinciale del SIULP, il sindacato unitario di Polizia.

Nel servizio interventi di:



Felice Romano – Segretario Generale Nazionale SIULP

Nicola Molteni – Sottosegretario al Ministero dell’Interno

Annalisa Cimino - Segretario Generale Provinciale SIULP Napoli

Claudio Palomba – Prefetto di Napoli