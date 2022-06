Ponteggi in sicurezza, riapre al traffico Corso Umberto I a Napoli

E' stato riaperto poco dopo le 20.30 il tratto di Corso Umberto I, a Napoli, rimasto chiuso al traffico dalla scorsa notte, quando una vettura ha centrato in pieno l'impalcatura di un palazzo di sette piani. Squadre di tecnici specializzati hanno lavorato alacremente per la messa in sicurezza dei ponteggi, insieme alla ditta proprietaria, ai Vigili del Fuoco e agli agenti di Polizia Locale coordinati dal comandante Ciro Esposito. Traffico interrotto per ore su Corso Umberto, dall'incrocio con via Mezzocannone e da Piazza Nicola Amore, con deviazioni su percorsi alternativi. Ma già stasera è stato possibile ripristinare la normale circolazione veicolare.