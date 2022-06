Rischio crisi idrica in Campania

Trecentomila aziende agricole in Campania sono servite dai consorzi di bonifica per l'approvigionamento idrico, quasi settantesettemila ettari irrigati. Non piove da settimane, fa caldo e domani Napoli sarà da bollino rosso. Coldiretti lancia l'allarme: lievita il prezzo del gasolio utilizzato per fornire acqua alle coltivazioni. Aumenta anche il rischio incendi nelle campagne e nei boschi.

L' Ente idrico campano invita i cittadini a non sprecare l'acqua. L'autorità di bacino monitora la disponibilità di risorse idriche in sinergia con la Protezione civile.

Nel servizio le interviste a Salvatore Loffreda, direttore Coldiretti Campania; Luca Mascolo , presidente Ente idrico campano; Pasquale Coccaro, Autorità di bacino Appennino meridionale