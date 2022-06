Salerno, colpo al clan emergente: 38 arresti

Oltre 250 Carabinieri impegnati in tre regioni per un blitz che ha portato a 38 provvedimenti restrittivi (14 arresti in carcere, 21 ai domiciliari e 3 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria). La figura di spicco era quella di Giuseppe Stellato, detto "pappachione", che tramite lettere o incontri personali, direttamente o avvalendosi di intermediari, avrebbe instaurato e riallacciato rapporti con svariati pregiudicati salernitani per formare un nuovo gruppo criminale.