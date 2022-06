Scuola, l'allarme della Cgil

La Federazione Lavoratori della Conoscenza della Cgil lancia da Napoli le sue proposte per la scuola. Un segnale che arriva da una regione dove dispersione ed evasione scolastica toccano cifre drammatiche.

Rivendica le scelte del governo il ministro Bianchi, in collegamento da remoto. Nel Patto per Napoli, spiega, un terzo dei fondi è contro la dispersione.

E promette entro fine anno una riforma riforma specifica su scuole tecniche e professionali.Ma il sindacato chiede maggiori investimenti nel pubblico, da affiancare a quelli già previsti dal PNRR, e un piano per ampliare il personale.

Resta però attualissimo il problema della dispersione e la necessità di ragionare sulle azioni da compiere e sulle prospettive da offrire ai giovani del territorio.

Nel servizio le interviste a Francesco Sinopoli, segretario nazionale Flc Cgil, Nicola Ricci, segretario generale Cgil Napoli e Campania, e all'assessore all'Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini.