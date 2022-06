Sorprende ladro in casa, donna di 76 anni ferita durante la colluttazione

In piena notte riesce a entrare in un appartamento per rubare, ma viene scoperto dalla proprietaria di casa, una donna di 76 anni, che lo affronta. L'uomo scappa e poi viene arrestato, la donna resta ferita durante la colluttazione, riportando un ematoma subdurale al cranio. Ora è ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva all'Ospedale del Mare di Napoli. Il fatto è accaduto nel comune di Somma Vesuviana.

L'uomo, un 36enne già noto alle forze dell'ordine, è stato individuato dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna in strada non lontano dal luogo del reato. L'identificazione è stata possibile anche grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona. Il trentaseienne ha tentato di fuggire, ferendo con un morso uno dei carabinieri e danneggiando la gazzella dei militari dell'Arma, ma alla fine è stato bloccato e trasferito nel carcere di Poggioreale. Deve rispondere di tentata rapina, lesioni e resistenza.