Switch Off: Campania tra le ultime regioni interessate dai cambi di frequenza dei programmi tv

È alle ultime battute il processo tecnico che conclude la prima fase di evoluzione verso la nuova Tv digitale. A completare questo passaggio, che ha coinvolto tutta Italia, mancano solo due regioni, il Lazio e la Campania, dove nei prossimi giorni sono in programma le operazioni relative ai necessari cambi di frequenza dei programmi televisivi. In Campania si parte da Caserta e provincia il 20, 21 e 23 giugno. Poi tocchera' a Napoli e provincia dal 20 al 22, Benevento e provincia 20, 23 e 24 giugno, Avellino e provincia il 21, 24 e 27 giugno, infine Salerno e provincia il 21, 22, 27 e 28 giugno.

I televisori di nuova generazione si adattano automaticamente alle modifiche e in genere non richiedono interventi da parte degli utenti. In caso di problemi di ricezione potrà essere necessario risintonizzare tv e decoder. Per maggiori dettagli consultare il sito rai.it o nuovatvdigitale.mise.gov.it.