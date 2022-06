Frode sulle assicurazioni: undici arresti ad Avellino

Undici arresti ad Avellino per truffe alle assicurazioni: le indagini della Procura hanno svelato l'esistenza di tre gruppi criminali che avrebbero precostituito più di settanta falsi sinistri per un potenziale danno alle compagnie assicurative coinvolte pari a circa 600mila euro.

Gli indagati assoldavano persone in precarie condizioni economiche, in alcuni casi anche minorenni o soggetti affetti da gravi patologie, che acconsentivano a subire lesioni di particolare gravità con la promessa di un risarcimento.

Per farlo, si avvalevano di una rete di complici: 267 persone, ognuna delle quali aveva compiti ben precisi. Tra questi, 17 medici, 3 avvocati e due titolari di studi di infortunistica stradale.