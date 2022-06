Covid, contagi e ricoveri stabili ma serve prudenza

Indice di contagio pressoché stabile in Campania: nell'ultimo bollettino ufficiale tocca il 23,57 per cento contro il 23,92 del giorno precedente. 3.189 i nuovi positivi su 13.529 test analizzati.

Nessuna vittima è stata registrata nelle ultime 24 ore considerate. Quindici i ricoverati nelle terapie intensive, 289 nelle degenze ordinarie. Nonostante l'ampia circolazione del virus, le ospedalizzazioni risultano comunque contenute, ma occorre ancora prudenza, ha ricordato più volte la settimana scorsa il presidente della regione Vincenzo De Luca, che teme per l'autunno. L'invito del governatore è così semplice: bisogna indossare le mascherine in caso di assembramenti e di riunioni al chiuso. Fino al 30 settembre le mascherine FFP2 restano obbligatorie in Italia sui mezzi di trasporto e nelle strutture sanitarie.