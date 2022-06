Caldo, ancora un blackout alla centrale idrica di Mugnano di Napoli

Non è l'acqua in sé, come materia prima a mancare. Il livello dei fiumi preoccupa ed è sotto monitoraggio, ma non c'è ancora la situazione critica dei bacini idrici, come nel nord Italia.

Eppure, diverse zone della Campania stanno patendo da giorni l'erogazione a singhiozzo dai rubinetti. Mercoledì sera, nuovo guasto sulla rete elettrica alla quale si allaccia anche la centrale di sollevamento delle acque di Mugnano di Napoli. Disagi ridotti al minimo, i tecnici sono intervenuti tempestivamente e la situazione è tornata alla normalità nel giro di un paio d'ore.

Si tratta però del secondo episodio del genere in meno di 24 ore ad una infrastruttura strategica. La centrale pompa acqua nella rete che alimenta tutta l'area flegrea e le isole di Ischia e Procida, per circa mezzo milione di utenze. Non è dotata di un allaccio autonomo, e collegandosi alla rete utilizzata anche dalle utenze domestiche e commerciali, rischia di andare incontro a nuovi guasti, specie in giornate in cui il caldo aumenta la domanda di energia elettrica.

Nel servizio, l'intervista al sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro.