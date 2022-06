A Caserta, focus sui giovani nei Paesi del Mediterraneo

Alla Reggia di Caserta, l'incontro “I giovani al centro dell'azione politica”, promosso dal Centro di Formazione del programma di governance per il

Medio Oriente e Nord Africa, a cura di OCSE e Scuola nazionale dell'Amministrazione. Si tratta del primo evento in presenza dopo lo stop dovuto alla pandemia, con rappresentanti da dieci Paesi dell'area mediterranea. La pubblica amministrazione italiana è attesa da un importante ricambio: “Grazie alla fine del blocco del turn over, nei prossimi anni ci saranno tante opportunità per i giovani, anche a livello dirigenziale”, ha detto Paola Severino, presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Nel servizio, le sue dichiarazioni. A settembre, la Reggia borbonica, che ospita una delle sedi della Scuola, ospiterà un nuovo importante incontro, in occasione del decennale del centro di formazione del programma di governance per il Medio Oriente e Nord Africa.