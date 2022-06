Una borsa di studio per ricordare Silvia Ruotolo

Dopo aver ristrutturato il campo da basket in piazza Medaglie d'Oro a Napoli, dove c'è anche una targa commemorativa, la fondazione dedicata a Silvia Ruotolo ha messo a disposizione due borse di studio. Coprirà le spese per l'acquisto dei libri di testo e per l'attività sportiva di due alunni dell'istituto comprensivo “Savio-Alfieri” nel quartiere napoletano di Secondigliano.

Un gesto concreto, orientato alla cultura della legalità, per tenere viva la memoria di Silvia Ruotolo, vittima innocente di un agguato di camorra. Il commando criminale, l'11 giugno del 1997 in salita Arenella, aveva per obiettivo un affiliato al clan Cimmino, nell'ambito di una faida tra clan; quaranta colpi d'arma da fuoco vennero sparati 25 anni fa.

Nel servizio le interviste alla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo “Savio-Alfieri”, Marianna Guarino, alla docente Maria Rosaria Rotondo, all'avvocato Vincenzo Sassano, responsabile della borsa di studio per la fondazione “Silvia Ruotolo” e ai due figli della vittima di camorra, Francesco e Alessandra Clemente.