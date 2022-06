Baricco, la sfida della scrittura

Per la prima volta in veste solo di regista e autore teatrale e non in scena anche come attore, Alessandro Baricco con ‘’Smith & Wesson” approda al Campania Teatro Festival.

Una storia ambientata nel 1902 e il cui senso è la sfida, il desiderio di scompaginare e rompere equilibri.

‘Dalla realtà, ricorda, ho cominciato a scappare molto presto, grazie alla scrittura. Per me un rito, un’ossessione, una libidine, un gesto che dall'età di 15 anni non mi ha mai più abbandonato'.