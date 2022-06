Zimmermann, la danza della vita

Sul palcoscenico corpi, oggetti e spazi si muovono in una danza estrema.

In “Danse Macabre” che per il Campania Teatro Festival Martin Zimmermann porta in scena a Napoli esistenze marginali, la morte che si aggira beffarda, forza, violenza, le dinamiche sociali mostrate attraverso gli aspetti estremi e rimossi della vita.

“Uno spettacolo pensato durante la pandemia, dice Zimmermann, e la domanda era come poter essere comunità in qualche modo”.

Per il danzatore, regista, coreografo, stage designer svizzero la fonte di ispirazione è la gente in strada e sui suoi spettacoli afferma “Non so se ci sia qualcosa da capire, ognuno prende ciò che vuole”.