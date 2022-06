La festa del grano italiano

Festeggiano nuovamente insieme, in campagna, e non più solo sul web come accaduto negli ultimi due anni. Agricoltori, panificatori, pizzaioli e pasticcieri - i protagonisti del progetto di filiera Grano Nostrum - hanno scelto Frignano, in provincia di Caserta, per celebrare il “capodanno del mugnaio”. La festa del raccolto vuole essere anche un segnale di incoraggiamento per proseguire sulla strada della coltivazione di terreni italiani. Visto il difficile momento storico e le ricadute della guerra sul mercato internazionale, si lavora perché nel prossimo futuro siano molti di più i campi coltivati a grano tenero grazie all’accordo di filiera tra contadini, agronomi e mugnai anche in piccole realtà imprenditoriali.

Nel servizio Antimo Caputo, ad dell'omonimo mulino