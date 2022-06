Circumvesuviana: tagli e proteste

Circumvesuviana: corse tagliate del dieci per cento, per carenza di personale dovuto alle ferie, al covid, al rifiuto di effettuare gli straordinari. L'ira dei pendolari: ritardi, treni soppressi, vagoni roventi, mancanza di igiene. I sindacati: subito un tavolo per risolvere i problemi e assicurare un'offerta adeguata, con il boom del turismo che si registra in Campania.

interviste agli utenti, al presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio e al sindacalista della Cgil, Amedeo D'Alessio.