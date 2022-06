Liberati cardellini nel bosco di Capodimonte

Carabinieri e personale Lipu hanno liberato nel bosco di Capodimonte alcune decine di cardellini, recuperati in un'operazione contro la detenzione abusiva. I militari del nucleo radiomobile di Napoli sono stati contattati da personale della Lipu partenopea con la segnalazione di un uomo che in via Aspromonte, nel quartiere Secondigliano, deteneva abusivamente dei piccoli uccelli. L'uomo è un 48enne del posto ed ha precedenti specifici, un"catturatore" seriale. I militari hanno trovato 32 cardellini, di cui tre imbragati, in diverse gabbie e tutti in condizioni igienico sanitarie pessime. L'uomo, colto sul fatto, ha anche stritolato uno dei cardellini che in quel momento aveva in mano nel tentativo di nasconderlo alla vista dei militari. Il 48enne risponderà all'Autorità giudiziaria di uccisione e maltrattamento di animali. Oltre alle gabbie è stata sequestrata anche una rete da cattura.