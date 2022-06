Il calcio a cinque. La Feldi Eboli si è fermata ad un passo dal sogno. Volpi sconfitte per quattro a tre in gara tre della finale scudetto da Pesaro che si è confermata campione d'Italia. Agli ebolitani, sempre in vantaggio e poi rimontati, annullata nel finale la rete del pareggio. Rammarico per gli uomini di mister Samperi autori, comunque, di una stagione da incorniciare.