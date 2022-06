A Pompei l'incontro mondiale delle famiglie

Le diocesi campane si ritrovano a Pompei per concludere il X Incontro Mondiale delle Famiglie in una serata di preghiera e di festa, come accade anche a Roma e nelle altre Regioni. All'insegna dell'amore familiare, della vocazione e della via di santità, famiglie, associazioni e vescovi del territorio sfilano in pellegrinaggio dall'Istituto Bartolo Longo al Santuario, accompagnati dal Rosario. Poi, nel piazzale Giovanni XXIII di Pompei, il momento di festa con la testimonianza di alcuni gruppi familiari, prima della celebrazione della Messa.

I vescovi della Campania parlano del periodo particolarmente critico che le famiglie stanno affrontando, invitandole ad uscire da sé stesse per accogliere e coltivare la santità dell'ordinario, ovvero piccoli gesti quotidiani come quelli dei genitori che crescono con amore i figli, con pazienza e rispetto. Genitori che devono fare i conti con difficoltà economiche, che si prendono cura della disabilità di un figlio o di un genitore anziano. Nel richiamo dei vescovi campani la famiglia si può costruire solo con la "cultura dell'incontro".