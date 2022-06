Serie A: Napoli debutta a Verona, Salernitana in casa con la Roma

Complici i mondiali in Qatar e lo stop di due mesi a novembre, il prossimo campionato di serie A sarà il più lungo della storia. Quattro le partite ad agosto. Debutto a Verona per il Napoli, esordio in casa per la Salernitana che affronterà la Roma. Seconda gara al Maradona per gli azzurri contro il Monza, mentre la Salernitana sarà impegnata ad Udine. Alternanza perfetta tra partite in casa e trasferta per Napoli e Salernitana, che si affronteranno nel derby d'andata dopo i mondiali il 22 gennaio a Salerno; ritorno a Napoli il 30 aprile. Anche quest'anno il calendario di serie A è asimmetrico.