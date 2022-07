Buon compleanno "Federico II", quasi 800 candeline!

Studenti meritevoli e illustri, laureati di oggi e di ieri, insieme all'università “Federico II” per celebrare il 798esimo anniversario dell'ateneo voluto dall'imperatore svevo. Quest'anno gli studenti “meritevoli” - coloro che al 31 ottobre del 2021 avevano superato tutti gli esami previsti con una votazione superiore a quella media del corso di studio - sono 39: 23 studentesse e 16 studenti, più della metà sono nati nel terzo millennio.

In aula magna, alcuni di questi ragazzi hanno a loro volta premiato i laureati “illustri”, a cui hanno posto una domanda sulla professione ricoperta, sul proprio campo di studi e ricerca o in generale, consigli per la carriera. I laureati illustri del 2022 sono: Paolo Ascierto per la medicina, Miriam Candurro nelle arti e spettacolo, Sergio Costa, per le scienze agrarie, Luciana Lamorgese, per la giurisprudenza, Massimo Moschini, per l'ingegneria, e Claudio Tesauro, per le scienze sociali.

Nel servizio le interviste al rettore Matteo Lorito e alla ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, che ha aperto a una revisione del numero chiuso per l'accesso alle facoltà di medicina